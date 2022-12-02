疫情加速民眾對數位化服務的需求，開發金(2883)旗下中壽不斷優化「Smile to Sign遠距刷臉投保」，打破時間、空間的限制，刷臉就是投保的通關密碼，不怕遺失、更不用擔心遭人盜用，獨一無二且「隨身攜帶」，以數位軌跡完整記錄投保過程，更能保障客戶權益；此外，精準的人臉辨識功能，省除以往投保過程需要十幾次的簽名流程、可節省40％的投保過程所需時間，更能減少紙本文件傳遞產生碳排放，實現綠色金融的願景。中壽為攜手保戶邁向保險數位新時代，成立「中壽遠距Club」，打造全台首支高數位賦能指標團隊，整合強大後勤支援，讓這支遠距投保數位特種部隊，以新戰力與心服務，為客戶帶來創新、友善、便捷的保險體驗。

中壽總經理黃淑芬表示，壽險是人的事業，數位科技帶來了便利與速度，而人的服務則是無可取代的溫度。中壽建立業界首創生物辨識「Smile to Sign遠距刷臉投保」、成立「中壽遠距Club」數位賦能指標團隊，一直到獲准正式開辦全通路、實現全年齡遠距刷臉投保，不斷與時俱進，投入各項資源提供跨地域、全流程數位化、無紙化、零接觸的安全投保環境，不論是面對面的實體服務或是跨越空間的線上服務，全方位滿足客戶多元的投保需求。

中壽遠距刷臉投保便捷又安全，自2021年6月推出以來深獲好評，累計共完成近35,000件的遠距刷臉投保進件，許多客戶反饋投保流程順暢，大幅提升了保戶對時間效率的要求。

此次首創的「中壽遠距Club」數位賦能指標團隊，是由全台各地120位符合資格且具備高數位力、平均年齡35歲的業務菁英組成，從系統優化、數位行銷培訓、遠距專案陪練、客戶服務到核保流程，都有專屬的後勤團隊提供專業資源與服務，助攻成員成為高強度數位賦能的先鋒部隊。目前遠距Club成員約90％是採遠距投保方式進件，若達成遠距投保使用率100％的挑戰，將取得「中壽遠距數位專家」認證，未來可優先使用新開發的智能數位工具，持續提高展業效能與客戶滿意度。