彰化縣選委會2日公告當選人名單。彰化地檢署表示，九合一選舉，接獲疑似賄選300多件、有具體事證、偵辦中156件，其中公告當選者或團隊人員涉及賄選45件，包含6名議員、2名鄉鎮市長、17名代表和18名里長，將逐一檢視是否涉及不法當選，於30日期限之內依法提出當選無效之訴。

彰化地檢署統計，這次結合警、調查賄團隊，接獲疑似賄選情資數百件，動員檢警調人力多達2024人次；其中，檢方查獲涉嫌醬油禮盒買票、吸管內藏千元賄選、幽靈人口、文宣綁樁，還有在投票前一日買票等，到案人數753人，搜索30處，查扣現金達新台幣43萬3500元，經檢察官向法院聲請羈押禁見8人，全數獲准。

彰化地檢署襄閱吳宇軒指出，各候選人在勝選目標下由候選人直接或間接授權、監督從事選舉各項相關事務，競選團隊人員與候選人間形成緊密的共同體，提起當選無效之訴，除就當選人本人外，也包括直接或間接選任或監督所認可的競選工作人員所從事不法行為。

吳宇軒指出，目前轄內公告當選者或團隊人員涉及賄選之案件計有45件，其中議員部分6件、鄉鎮市長2件、代表17件、村里長18件，將依照最高檢察署指示，逐一檢視是否符合不法當選要件，再提出當選無效訴訟。

最受矚目是議員第三選區，含和美鎮、伸港鄉及線西鄉，施嘉華在投票前3天，涉文宣買票綁樁，父子均被收押，仍開出7030票，吊車尾當選，落選頭蕭文雄得6481票，2018年施嘉華父子也涉及賄選，彰化地檢署提起當選無效之訴，1年後被判當選無效定讞，才進行遞補，施嘉華也當快1年議員。

另外，議員第一選區，落選頭吳韋達和當選吊車尾只差8票，連任失敗，但第一選區也有當選人的樁腳在投票前1天涉及現金買票偵辦中，由於團隊成員若涉及賄選也構成當選無效的要件，最後是否成案，格外受關注。