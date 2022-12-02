日盛投信2日表示，聯準會主席鮑爾終於鬆口放鴿、升息速度有望放緩，中國多地鬆綁防疫、實施快封快解、應解盡解政策，美股費半指數近期出現強漲等多方利多因子共振下，激勵台股本周跳空站上萬五整數關卡。現階段由資金行情領航，帶動股市軋空彈升氣勢，預期盤勢將呈現類股良性輪動、指數逐步墊高格局表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，受到聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，加上歐元區通膨降溫激勵下，台股本周一舉跳空返回萬五並維持高檔震盪。盤面類股仍維持良性輪動，將有利波段漲勢延續。近日除上市櫃公司將陸續公布營收之外，亦有諸多重要國際經濟數據將公布，包括美國非農就業數據、歐、美、日等主要央行亦將陸續召開貨幣政策會議，都是牽動台股走勢之重要事件。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，2023年台股類股獲利差異大，產業上避開消費電子供應鏈，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。伺服器廠受惠AI與HPC技術發展、伺服器新平台陸續推出，使得伺服器市場展望樂觀；不論是電動車還是傳統汽車，內建L2與L2+自駕功能的比例愈來愈高，代表對ADAS與車載電腦需求也愈來愈大，可望支撐車用電子在未來幾年皆有機會維持雙位數成長。