水陸域面積達6.28公頃的澎湖金龍頭灣區，配合鄰近的馬公港區郵輪碼頭延建工程112年底完成後，可到靠7.5萬噸郵輪、以及113年底陸續完成新建旅運中心、港埠大樓客運空間優化等重大工程計畫，預定明年第一季重新啟動公開招商作業，規劃旅宿、餐飲、市集、海上遊憩等營運項目。

高雄港務分公司2日表示，「金龍頭灣區」位置鄰近澎湖海運門戶馬公港及市區商業街區，接臨海岸沙灘觀光資源，周邊更有國定古蹟金龜頭礟台及篤行十村、莒光新村、順承門、觀音亭等豐富歷史人文觀光資產，為澎湖地區獨有兼具市區商業、歷史文化、海岸觀光及港運商務等多元性開發地點。

港務公司說，金龍頭灣區開發案，整體開發面積為6.28公頃，其中，包括2.99公頃水域空間，基地可開發作為旅宿、餐飲、市集、海上遊憩等營運項目。

高雄港務分公司指出，為了鼓勵業者進駐投資意願，交通部將先投入經費辦理該案公共基礎建設，修建現有歷史建物、廠房、碼頭及道路等設施，預計113年第四季完成後，可交付業者進行室內裝修及營運設施設置。

此外，配合鄰近的馬公港區郵輪碼頭延建工程預計112年底完成後，可到靠7.5萬噸郵輪，以及113年底陸續完成新建旅運中心、港埠大樓客運空間優化等重大工程計畫，將提升郵輪旅遊品質，並增加遊客便利性，投資業者可結合該基地所具有交通水路轉運功能、歷史建築文化氛圍及沙灘水岸元素等特色發展多元觀光資源，將可帶動整體開發效益及觀光產值。