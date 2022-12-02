克而瑞地產研究中心2日發表報告指出，今年前11個月，大陸百強房企累計銷售業績年減逾40％，單月年減逾25％。全年商品房規模或縮減至人民幣（下同）14兆元以下，去年為18.2兆元。

報告指出，今年來即使大部分房企選擇不公開披露年度目標，或是主動調降，但整體目標完成情況明顯不及預期。已公開披露年度目標的規模上市房企中，多數的完成度大幅低於去年同期。

截至11月底，不少企業仍未完成目標的80％，甚至不到70％，使12月房企貨值供應、銷售去化壓力進一步放大。

11月大陸百強房企銷售為5,589億元，月減0.3％，年減25.5％。一方面，受限於國內疫情多點散發，另一方面，市場信心缺失，受限於實體經濟持續承壓，居民就業及收入預期下滑，信貸需求始終羸弱。

報告指出，多數房企仍然面臨較大償債壓力，營運改善核心還是在於銷售端，在短期銷售依舊疲軟下，只有耐心等待預期修復、需求改善。