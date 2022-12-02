九合一大選落幕，民進黨僅拿下5席縣市首長，可說慘敗。根據媒體所做的「後小英時代」10大政治領袖排行，新北市長侯友宜仍居第1，副總統賴清德排名第2，第3名台北市長柯文哲，而台北市長當選人蔣萬安則是一口氣提升4名，位居第4。

根據《ETtoday民調雲》針對國內31位政治人物進行調查，由受訪者選出前10大政治領袖，結果，侯友宜被看好度仍是第一，有'81.5%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。賴清德則仍維持第2名，他也是此次在唯一一位未受民進黨敗選影響而排名下滑的綠營人士，成為2024總統選戰的明星人選。

第3名柯文哲，排名上升1名；第4名蔣萬安，則一舉提升4名，延續台北市長勝選氣勢。第6名台中市長盧秀燕。第7名高雄市長陳其邁、第8名桃園市長鄭文燦，兩人排名皆下滑2名；第9名國民黨主席朱立倫，重返榜內；第10名韓國瑜。

該民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間為11月27日至11月28日，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,108份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.94%。