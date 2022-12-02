2022年台灣醫療科技展登場，馬偕紀念醫院以強化人工智慧、生醫研發及產業合作三大面向呈現研發成果，其中以人工智慧（AI）吸睛度最高，應用在自發性腦出血、心臟超音波檢查都有亮點。

科技如何結合醫療、醫療如何達到智能，是近年來醫療產業再創優質服務的趨動力。馬偕紀念醫院生醫發展中心主任楊博勝表示，馬偕展區中以人工智慧（AI）吸睛度最高，其中包括針對自發性腦出血及心臟超音波檢查均有特殊表現。

自發性腦出血為腦中風裡較為嚴重一種，但至今尚並無精準的預測工具，同時也缺乏能夠預測功能性預後的評量方式，然而自發性腦中風發生後的醫療與長期照顧需求，嚴重影響病人日常生活及增加家庭負擔，馬偕紀念醫院神經外科醫師林新曜研究利用AI分析病人到急診第一時間所做的腦部電腦斷層影像，進一步預測病人的預後情況，提供醫師與家屬對於治療的決定與評估，找出最有利於病人的後續治療及照護模式。

此外，AI運用在心臟超音波方面也有特殊成果，馬偕紀念醫院遠距醫療中心主任洪崇烈將多年來投入心衰竭防治與治療的經驗，結合AI發展，透過軟體設計進行立體心臟超音波資料中的心肌功能及心臟腔室的評估及分析，針對心臟結構及功能等資料與核磁共振影像進行適合比對，做為提高評估準確性輔助，甫獲2022年國家醫療品質獎肯定。

馬偕紀念醫院心臟內科團隊也正針對心臟肥大、高血壓、心室勞損等心臟常見疾病，在不受限年齡、性別及對象的情況下，取得足夠的資料，再透過大數據方式，預測未來可能的疾病，做到早期預防的目標。

生醫發展方面則由馬偕紀念醫院副院長陳治平領軍，透過微米孔矽晶片技術與人造抗體結合，透過數位訊號連續檢測逐顆通過之細菌，藉此辨識不同細菌，提升診斷效率一案，也獲得不少討論。

眼科資深主治醫師曹友平則是運用新的藥理模式，進行牛皮癬（Psoriasis；銀屑病）的新藥研發，目前已取得多國專利，朝向新藥開發合作階段，在此展覽中詢問度也頗高。

馬偕兒童醫院教授楊崑德則是集多年研究有成，從臍帶之間葉幹細胞分離收集該胞外體，利用小分子活性劑處理後包覆不同活性劑。這項研究目前已與生醫產業連結合作，預計開發應用於發炎性疾病、乾眼症、退化性疾病、感染症、癌症、美容或抗老等用途之用，後勢可期。

楊博勝強調，醫療科技展向來是醫療相關產業互動交流的最好機會，在疫情趨緩的此刻能夠以亮眼的成果互為展現與學習，更顯得難能可貴，生醫發展中心除了將特色與成果帶到展場外，也期待以馬偕強大的後援與支持輔導體系，能吸引更多合作廠商進駐，藉此共同發展新世代的醫療方向，成為醫療科技化時代來臨的合作夥伴。