嘉義縣大埔鄉和平村居民以自己用漂流木手作的小提琴，帶來精彩開場演奏。（楊靜茹攝）

新竹縣柿染文化協會創辦KirKir品牌，推出產品豐富多元。（楊靜茹攝）

南投縣中寮村展示藍染與構樹皮夜燈。（楊靜茹攝）

台灣工藝中心多年來扶植超過166個社區單位，2日攜手農委會水保局舉辦成果展「伴桌—農村社區工藝大集合」，來自全台52個社區工藝團體共襄盛舉，展示在地特色工藝品，嘉義縣大埔鄉和平村居民，用漂流木製作的小提琴帶來精彩開場演奏，展現農村工藝文化的活力與自信。

台灣工藝中心作為農村社區重要的陪伴者，多年來扶植超過166個社區單位，著力於產品開發、品牌拓展、人才培力等，透過輔導提升工藝技術，導入設計專業，協助社區開發具在地性的工藝商品，積極帶領社區工藝品牌開拓國內、外市場，促進文化經濟效益，藉此吸引更多青年回流返鄉，成為地方創生的生力軍。

台灣工藝中心攜手農委會水保局2日舉辦成果發表會，邀請全國52個社區展示其特色工藝產品，諸如陶藝、磚藝、金工、木竹工藝、草編工藝、植物染、漆藝、紙藝、皮革工藝等。毗鄰曾文水庫的嘉義縣大埔鄉和平村居民以自己用漂流木手作的小提琴，帶來精彩開場演奏。

台灣工藝中心主任張仁吉與各社區居民如朋友般，不忘到攤位採購。張仁吉說，工藝源自於初始的生活需求，以人、文、地、產、景為發展根基，發展出獨具地方性的特色工藝，這些工藝陪伴著居民的日常，形成在地的生活回憶與故事，尤其是台灣豐富的的自然與人文，發展出多元工藝產品，都別具地方特色，走進社區，就彷彿置身生活博物館。

新竹縣柿染文化協會創辦KirKir品牌，跳脫傳統的柿染織品製作的衣物、飾品，甚至進一步開發了空氣芳香噴劑、乳液等，令人耳目一新。台灣工藝中心指出，他們將近一部輔導社區單位，針對不同年齡層、背景消費者，提供共學共創的機會，形塑出當地的生活特色與核心文化。