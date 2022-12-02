雲林故事人協會14年來培訓400多位素人繪本創作者，催生100多本原創繪本。（周麗蘭攝）

故事人協會創辦人唐麗芳協助來自全縣20鄉鎮、各行各業、不分年紀性別的民眾用繪本介紹雲林縣。（周麗蘭攝）

雲林故事人協會14年來培訓400多位素人繪本創作者，催生100多本原創繪本，他們用畫筆和故事記錄雲林人與土地之間濃厚的情誼。今年再產出3本，分別描寫虎尾、古坑、四湖的故事，將在雲林故事館、二崙故事屋展出，帶著民眾在繪本中走讀雲林。

雲林故事人協會自2008年起受雲林縣府委託辦理「社區繪本創作培訓、推廣及出版」計畫，故事人協會創辦人唐麗芳協助來自全縣20鄉鎮、各行各業、不分年紀性別的民眾用繪本介紹雲林縣。

今年評選出爐的3本社區繪本，第一本是虎尾鎮蔡秉育的《大頭》，描述一隻走失的台灣土狗，因為虎尾在地的蔗香味，回到主人身邊的感人故事。第二本為古坑鄉王彤桉的《心的鄉味》，作者描寫咖啡香更充滿著濃得化不開的人情味。第三本是口湖鄉林家永的《鰻 有意思的！》記錄鰻魚卵孵化後，從海游到溪的是一段鮮為人知的艱辛成長過程，深入淺出地介紹鰻魚的一生。

雲林故事人協會為提升素人創作能力，自籌經費培育進階級的創作繪本人才，就讀華德福高中一年級的許致萱，創作《小可尋家記》脫穎而出，描繪蜜蜂目前面臨生態環境的危機，呼籲更友善地對待自然界物種及追求環境永續利用。

縣長張麗善表示，感謝唐麗芳老師帶領的團隊，也感謝玉山文教基金會挹注經費，與縣府合作藉由圖文創作，留下雲林人與土地之間的珍貴圖書紀錄，她個人非常感動，希望這些繪本能分享給各校圖書館、外縣市，讓更多人更認識雲林這個美麗的地方。

雲林故事人協會即日起至12月6日止辦理「走讀雲林跟著故事去旅行」活動，邀請創作者們到虎尾、口湖、褒忠、古坑4鄉鎮進行故事分享，並安排社區導覽及參訪等活動，透過走讀感受雲林故事文化的生命力。

文化觀光處長陳璧君表示，這些熱騰騰的社區繪本新書，明年元月將在雲林故事館、以及二月在二崙故事屋展出，誠摯邀請民眾見證雲林生活樣貌及文化底蘊。