分手後難免會難過，而每個人的療傷時間都不同，有些人僅需花1個月，就能開始尋覓下一個對象，但有的人卻是久久無法從悲傷中走出來。《搜狐網》近日分享4個星座分手後，明明說要好聚好散，但依舊難以忘懷前任，甚至還會常打擾對方。

1、 天蠍座

天蠍座對每一段感情都很認真，因此分手後也會越痛苦，難以從悲傷中走出來，時間久了，還會把前任當成仇人，進而產生報復心態，因為覺得不甘心，不希望對方過得比自己還好，常常找前任的麻煩，只要對方越不開心，他們就會越快樂。

2、雙魚座

雙魚座對於感情很執著，分手時為了挽回愛人，不管用了多卑微的方法都無所謂，如果對方已鐵了心，他們依舊不會放棄，仍會以朋友身份待在對方身邊，時不時就打電話聊天，或約出來吃個飯，讓對方難以忘記自己，企圖重歸於好，但他們也容易越陷越深。

3、雙子座

大多數人認為，雙子座喜歡追求新鮮感，經常談速食感情，很難真的安定下來，分手更是家常便飯，不過一旦他們付出真心，最終沒有修成正果，雙子座會覺得自己被對方玩弄感情，感覺浪費了時間與精力，產生報復心理，時常打擾前任，不讓對方好過。

4、巨蟹座

巨蟹座把愛情看得很重要，對待感情非常執著，一旦愛上對方，他們基本上就不會變心，倘若對方提出分手，他們也需花很多時間，才能從感情裡走出來，療傷期間依舊留戀於上一份感情，嘴巴說著好聚好散，但內心卻渴望復合，甚至會付諸行動，希望可以打動前任。