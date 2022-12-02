台中市僑光科大落實產學合作，今年遴選16家企業績優實習合作機構，三信商業銀行錄用率達8％。（張妍溱攝）

僑光科大學生在大三時到企業進行實習，畢業後與就業市場接軌。（僑光科大提供／張妍溱台中傳真）

台中市僑光科大落實產學合作，今年遴選16家企業績優實習合作機構，2日舉行頒獎典禮，表揚促進實習學生畢業後，留任成效卓越之合作機構，及實習期間表現績優、獲合作機構留任之畢業校友。

僑光科大校長余致力表示，藉由大三實習「做中學」的課程內涵，養成學生職場接軌之就業實力，今年頒獎活動特別新增績優實習留任校友獎項，也邀請曾教導獲獎校友的高中職師長前來觀禮，共享殊榮。

今年有14位績優實習留任學生獲獎。其中，留任網銀國際的觀光與休閒管理系陳美芳校友是來自越南外籍學生，因具越語專長，且實習期間表現優異、受公司肯定，現留任公司國際事業部，專責越文版遊戲產品之競業分析及文件翻譯。

僑光科大董事長陳伯濤與會頒獎時表示，參與課程學生畢業後之留任率逐年提升，今年高達42％，充分展現產學鏈結的具體成果，創造「畢業前即就業」，以實習當成跳板，接軌就業的捷徑，創造學校、學生與產業三贏局面。

今年獲選為績優實習合作機構的企業，包括大屯有線電視、三信銀行、台新銀行、台中銀行、星巴克、台中福華大飯店、太宇科技、橋鋒機械廠、王品餐飲、海底撈火鍋、洋基通運、全聯實業、自然圈農場、何嘉仁文教、亞太電信、神腦國際等16家企業。