歲末將至，德商foodpanda延續去年主題，再度舉辦全台「外送天菜」海選，找出各地才藝顏值兼具的外送夥伴，推出「2023 foodpanda 外送天菜年曆」。今年更首度選入正妹外送天菜，不管是嬌羞甜妹、溫柔暖男、英姿豪女還是陽光型男，各個綻放無限魅力。除了擁有專業的外送技能外，外送天菜們個個大有來頭，從特技表演到護理師、美甲師，經營斜槓人生。

foodpanda去年首次舉辦外送天菜海選，獲得全台各地外送夥伴熱烈迴響，讓來自各行各業的外送夥伴，從空服員到嘻哈歌手，都能盡情展現全方位的才能，更讓消費者們看到他們精彩的斜槓人生。

foodpanda外送天菜海選邁入第二年，在眾多網友不斷敲碗許願下，今年首次加入6名外表與實力兼具的正妹天菜應援。foodpanda用心營造多元平等的就業平台，提供女性外送夥伴友善的工作環境，目前女性外送夥伴比例已達3成，展現不容小覷的外送「女力」！foodpanda為鼓勵外送夥伴們善用外送工作的高度自由與彈性，積極經營本業或外送的斜槓人生，故本次海選標準除了外型及外送專業外，天菜們的斜槓生活也是海選評分的重要標準，以外送發展第二專長，開創無限可能。

今年入選的「外送天菜」夥伴不只外送技能滿分，平均獲得消費者4.8分外送好評之外，當中更有許多擁有隱藏技能的斜槓角色，今年的12名外送天菜就跨足了美容、運動、餐飲、醫護、網紅等產業，薩克斯風、體操特技、美容美甲樣樣難不倒。酷帥有型的帥哥天菜郭鉑漢，透過閒暇時間跑外送，本業則是一位專業美甲師。郭鉑漢美甲設計的細心度在外送時展露無遺，總是用心調整餐點擺放方式，讓餐點能安穩地送達消費者手中，享受最優質的外送體驗。有感外送服務的便利性，郭鉑漢更幫老家餐廳上架foodpanda外送平台，此外也著手成立雲端廚房，積極擴大斜槓外送人生。另一位本業為護理師的正妹天菜謝宜蓁，則利用醫院排班以外的空餘時間投入外送行列，不僅結合自己愛騎車兜風的喜好，也彈性運用時間積極存款，期盼早日完成自己的留學夢。

foodpanda神助攻斜槓事業，今年集結12位天菜，提供舞台讓外送夥伴們展現自己多元才能。「2023 foodpanda 外送天菜年曆」熱騰騰出爐，收錄各界外送好手與外送正能量金句。本次年曆採外送夥伴限定，數量有限只送不賣。

想得到「2023 foodpanda 外送天菜年曆」的方式是，1.12月5日起，foodpanda外送夥伴可至「外送夥伴點數商場」以300點數兌換。2.12月8日起，只要追蹤foodpanda外送夥伴官方粉絲專頁或Instagram帳號並於置頂活動貼文中留言，即可參加年曆抽獎，詳情請參考活動貼文。