台灣便利超商密集，琳瑯滿目的商品和便利服務深受民眾青睞。日前有網友意外發現，便利商店居然又推出貼心服務，門外的柱子上焊上兩個掛勾，方便寵物飼主可以暫時安置毛孩。照片一出引來不少好評，不過也有網友無奈表示，「人性是不可考驗的」，擔心會有飼主放任寵物隨地便溺，最後又是辛苦的店員要負責善後。

「第一次看到，小7門口！」原PO在臉書社團《爆廢公社二館》曬出兩張照片，只見一間便利商店的外的柱子上釘了一張鐵製的告示牌，上面有一隻寵物狗被繫上牽繩的圖樣，下方還有三排文字說明，「門市僅提供栓綁服務，不負保管責任」、「勿讓寵物影響其他行人」、「請飼主保持周遭清潔」，同時還有兩個掛勾，可以讓飼主扣住牽繩，以防寵物走丟。

網友在便利商店門口發現兩個掛勾，原來是提供給飼主掛上寵物牽繩的貼心服務。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文曝光後，吸引近4000網友按讚，紛紛留言，「我覺得這樣很好，有食物的地方還是不要讓寵物進去，不只為了食物，也為了狗的安全」、「有提供是友善，沒提供是剛好，飼主入室內牽好、抱好是禮貌」、「早該這樣做了！超討厭東西買到一半被狗衝撞」、「之前在羅馬也有看過類似的」、「很貼心設施，但你忘記人性是不可考驗的，清潔是你家的事…店員辛苦了」。

不過，也有不少人歪樓笑說，「請問單身狗可以綁嗎？」、「會不會情侶逛街，男朋友被拴在那邊等女朋友逛完…」、「古代是栓馬，現今栓狗」、「終於不用擔心我老婆沒地方放了」、「改天寶雅外面也會出現老公栓綁處」、「原來是狗狗聯誼會場」。