知名網紅林叨囝仔 The Lins' Kids的Sydney才34歲就與老公有6個孩子，近期又驚喜宣布將升格「7寶媽」，得到許多粉絲祝賀，但也出現酸民批評，一度引起爭論；Sydney日前上節目分享全自然產懷7胎的過程，自信喊話要生到更年期，還不小心自曝行房頻率，讓主持人嚴立婷都嚇傻眼。

34歲的Sydney時常透過社群平台分享育兒點滴，年紀輕輕就與老公擁有6個寶貝孩子，一家人溫馨互動也成功圈粉無數；Sydney日前作客節目《醫師好辣》，透露自己不久前又懷上第7胎，從22歲生第一胎至今每兩年多一名新成員，且都是全自然懷孕，讓主持人徐乃麟、嚴立婷與來賓們都相當佩服。

Sydney上節目不小心說溜嘴與老公恩愛頻率。（圖／摘自醫師好辣YouTube）

Sydney表示與老公溝通過，認為生命是一種禮物，不是說有就有，因此婚後兩人從不避孕，還說「生到更年期，看有幾個就幾個」；Sydney在聊到懷孕有不適症狀的狀況，她直言「很忙的時候，好像沒有什麼時間害喜」，講到親帶小孩有多忙碌，結果主持人說「妳先生應該很愛妳」，Sydney驚喜自曝「一個禮拜三次啊」，讓現場眾人嚇傻眼，也被她率真模樣逗笑了。

其實Sydney在宣布懷第7胎時，曾有酸民留下難聽不堪入耳的詞彙，但她早已見怪不怪，還點出這個社會病得多嚴重，意外懷孕明明是喜事，卻還會被酸爆，更高EQ地坦言已被訓練到被說「有錢真好」，只會當作是稱讚而非揶揄。