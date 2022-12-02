汪小菲因未履行離婚協議，被大S（徐熙媛）告上法院，讓他和媽媽張蘭氣得在網上狂開砲，雙方隔空交戰，家務事又被搬上檯面，大S更被質疑婚內出軌，有網友挖出具俊曄2018年來台會粉絲時，和大S大姊見面，咬定是兩人出軌證據，對此，具俊曄今(2日)也不忍了，直接曬出粉絲和大S大姊的照片對比，傻眼反問「這怎麼可能是同一個人？」

汪小菲和媽媽張蘭之前開砲，直指大S婚內出軌，讓她無奈發聲明「維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。」但卻有大陸網友挖出具俊曄2018年曾來台灣的照片，稱他當時就和大S聯繫，照片刪除是婚內出軌心虛刪文，對此，具俊曄發聲否認。

沒想到又有網友拿出具俊曄來台會粉絲的合照，咬定其中一人是S家大姊，暗指兩人靠姊姊牽線，早在離婚前有聯繫，對此，具俊曄也不忍了，在IG公開大S大姊和女粉絲正面照對比，「這怎麼可能是同一個人？」

大S轉發具俊曄的貼文力挺。(圖／取自大S的IG)

他接著表示「怎麼可以硬把兩個人說成是同一個人呢？」因為實在沒辦法，只好公開兩人正面照，他也對兩位感到非常抱歉，最後還標記「stopfakenews」、「liars」、「說謊精們」，似乎相當氣憤。

而大S隨後也在限時動態轉發具俊曄貼文，力挺老公「好幸運我和歐巴身邊的朋友們都是耳聰目明文明人」。