2022年頭份市冬季全國東方美人茶比賽，歷經2天的評選，茶改場評審人員從303點比賽茶中汰選出最優東方美人茶，2日上午比賽結果出爐，今年的冬季東方美人茶冠軍再度由頭份市鄧國權茶園奪下，茶改場製茶課長楊美珠評論今年冬季東方美人茶，因氣候適宜，「著涎」的情況非常良好，因此茶的蜜香及果香都超越今年夏天的東方美人茶，提供愛茶民眾參考。
苗栗縣頭份市、苗栗市、銅鑼鄉是目前苗栗縣東方美人茶的最主要產區，其餘三義鄉、頭屋鄉及三灣鄉及南庄鄉也有少許產量，因此，每年頭份市農會所舉辦夏、冬兩季的東方美人茶比賽，就成為苗栗縣東方美人茶最重要的評鑑比賽，其中還包括全國東方美人茶比賽，更集合桃竹苗等地優良茶農於一堂，大家拿出精心茶品來參賽。
2022年頭份冬季全國東方美人茶比賽，從1日起連續2天在頭份市農會舉行評審，今年評審由茶改場製茶課長楊美珠領軍，從參賽的303點參賽茶中，一一評選汰除，選出最優良的東方美人茶，推薦給全世界愛茶民眾。
楊美珠表示，今年夏天的東方美人茶因受到過度雨量影響品質，冬季東方美人茶因延遲入冬的關係，加上少雨的影響，反而造成小綠葉蟬「著涎」良好，使得今年參賽的東方美人茶，不論在蜜香及果香的表現上，勝過夏季東方美人茶，尤其是茶湯呈現出來甘滑的口感，使得今年冬季的東方美人茶有著「小家碧玉」的溫潤表現，普偏品質提升許多，淘汰點數少了許多。
經過2天的評選後，今年冬季全國東方美人茶特等獎、頭2等2個獎項由頭份市鄧國權茶園拿下，銅鑼鄉製茶名家韓順雄則拿下頭2至頭等3個獎項。將擇期公開頒獎表揚優秀茶農。
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