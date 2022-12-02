頭份市長羅雪珠、頭份市農會常務監事張佰福及總幹事羅清香試飲今年的冠軍冬季東方美人茶。（謝明俊攝）

茶改場長蘇宗振（中）2日參加頭份市農舉辦的全國冬季東方美人茶比賽。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠公布頭等獎茶農名單。（謝明俊攝）

2022頭份全國冬季東方美人茶比賽由鄧國權茶園奪下特等茶。（謝明俊攝）

2022年頭份市冬季全國東方美人茶比賽，歷經2天的評選，茶改場評審人員從303點比賽茶中汰選出最優東方美人茶，2日上午比賽結果出爐，今年的冬季東方美人茶冠軍再度由頭份市鄧國權茶園奪下，茶改場製茶課長楊美珠評論今年冬季東方美人茶，因氣候適宜，「著涎」的情況非常良好，因此茶的蜜香及果香都超越今年夏天的東方美人茶，提供愛茶民眾參考。

苗栗縣頭份市、苗栗市、銅鑼鄉是目前苗栗縣東方美人茶的最主要產區，其餘三義鄉、頭屋鄉及三灣鄉及南庄鄉也有少許產量，因此，每年頭份市農會所舉辦夏、冬兩季的東方美人茶比賽，就成為苗栗縣東方美人茶最重要的評鑑比賽，其中還包括全國東方美人茶比賽，更集合桃竹苗等地優良茶農於一堂，大家拿出精心茶品來參賽。

2022年頭份冬季全國東方美人茶比賽，從1日起連續2天在頭份市農會舉行評審，今年評審由茶改場製茶課長楊美珠領軍，從參賽的303點參賽茶中，一一評選汰除，選出最優良的東方美人茶，推薦給全世界愛茶民眾。

楊美珠表示，今年夏天的東方美人茶因受到過度雨量影響品質，冬季東方美人茶因延遲入冬的關係，加上少雨的影響，反而造成小綠葉蟬「著涎」良好，使得今年參賽的東方美人茶，不論在蜜香及果香的表現上，勝過夏季東方美人茶，尤其是茶湯呈現出來甘滑的口感，使得今年冬季的東方美人茶有著「小家碧玉」的溫潤表現，普偏品質提升許多，淘汰點數少了許多。

經過2天的評選後，今年冬季全國東方美人茶特等獎、頭2等2個獎項由頭份市鄧國權茶園拿下，銅鑼鄉製茶名家韓順雄則拿下頭2至頭等3個獎項。將擇期公開頒獎表揚優秀茶農。