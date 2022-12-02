九合一選舉當選名單今天公布，嘉義地檢署同步對涉嫌賄選的嘉義縣市5名當選人提起當選無效之訴，包括3名村里長及2名鄉民代表當選人，嘉檢表示，目前查賄成果有起訴19人、緩起訴處分42人。
嘉義地檢署今天發布新聞稿表示，至11月30日止的查賄成果，有525件選他案、234件選偵案，傳喚774人到案、拘提20人到案、聲押獲准14人、執行搜索58件，扣押現金63萬餘元，已起訴19人、緩起訴處分42人。
嘉義地檢署表示，九合一選舉當選名單今天公布，檢察官對於5名涉嫌賄選遭起訴違反《選罷法》的當選人，提出當選無效之訴，陸續還會起訴賄選及對涉賄的當選人提當選無效之訴。
首波5名當選人包括中埔鄉蔡姓村長當選人、竹崎鄉代表戴姓當選人、嘉義市西區黃姓里長當選人、梅山鄉簡姓村長當選人、梅山鄉代葉姓當選人，分別涉嫌搓圓仔湯、現金買票、免費餐宴樁腳等賄選。
此外，法務部長蔡清祥、高等檢察署檢察長張斗輝今天到嘉義地檢署，慰勞檢警調查察賄選的辛勞，有了初步成果，也勉勵檢警調對嘉義市長重行選舉、正副議長選舉，繼續努力查賄、防制暴力，維持選舉公平公正順利進行。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。