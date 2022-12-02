法務部長蔡清祥今天到嘉義地檢署嘉勉檢察官繼續查賄。（廖素慧攝）

九合一選舉當選名單今天公布，嘉義地檢署同步對涉嫌賄選的嘉義縣市5名當選人提起當選無效之訴，包括3名村里長及2名鄉民代表當選人，嘉檢表示，目前查賄成果有起訴19人、緩起訴處分42人。

嘉義地檢署今天發布新聞稿表示，至11月30日止的查賄成果，有525件選他案、234件選偵案，傳喚774人到案、拘提20人到案、聲押獲准14人、執行搜索58件，扣押現金63萬餘元，已起訴19人、緩起訴處分42人。

嘉義地檢署表示，九合一選舉當選名單今天公布，檢察官對於5名涉嫌賄選遭起訴違反《選罷法》的當選人，提出當選無效之訴，陸續還會起訴賄選及對涉賄的當選人提當選無效之訴。

首波5名當選人包括中埔鄉蔡姓村長當選人、竹崎鄉代表戴姓當選人、嘉義市西區黃姓里長當選人、梅山鄉簡姓村長當選人、梅山鄉代葉姓當選人，分別涉嫌搓圓仔湯、現金買票、免費餐宴樁腳等賄選。

此外，法務部長蔡清祥、高等檢察署檢察長張斗輝今天到嘉義地檢署，慰勞檢警調查察賄選的辛勞，有了初步成果，也勉勵檢警調對嘉義市長重行選舉、正副議長選舉，繼續努力查賄、防制暴力，維持選舉公平公正順利進行。