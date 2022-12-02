立委楊瓊瓔、市議員賴朝國2日邀集市府相關單位現勘會商。（陳淑娥攝）

台中市潭子區第3、4公墓正進行遷葬作業。（陳淑娥攝）

台中市潭子區第3、4公墓正進行遷葬作業，預計明年底釋出2.75公頃公有地。由於東寶社區活動中心長期借用三元宮1樓空間，地方有意易地興建，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國2日上午邀集市府相關單位現勘會商，將由潭子區公所提出社區活動中心結合日照中心規劃案，經費約需3000萬元，楊允諾全力協助爭取衛服部補助。

東寶社區發展協會理事長羅東勝指出，東寶社區活動中心興建在廟宇土地上，1樓為社區活動中心使用，2樓為三元宮，早期縣市合併前，很多鄉鎮首長為求政績爭取經費興建公共設施，土地屬於廟宇所有，由鄉公所蓋建物，既無建造當然也無法取得使用執照。

地方長期以來不斷建議遷建社區活動中心，但里內卻苦無公有地。楊瓊瓔及賴朝國表示，潭3、潭4公墓遷葬完成後，建設局接手2.75公頃土地開闢公園綠地，部分公有地可釋出興建社區活動中心及日照中心，初估經費約3000萬元。

楊瓊瓔表示，潭3、潭4公墓完成遷葬後將開闢公園綠地，她要求市府相關單位協力完成都市計畫個案變更，省下數億元土地徵收費用，至於建物經費部分，她會全力向衛服部爭取前瞻3000萬元補助，力促興建社區活動中心及日照中心。

民政局長吳世瑋指示，由潭子區公所提案爭取衛服部前瞻計畫3000萬元補助，推動社區活動中心及長照中心，空間各約100坪左右。市議員賴朝國樂見社區活動中心異地新建，還地三元宮，同時提到，東寶國小公幼50人搶1名額，頭家國小公幼100多人爭取1名額，土地若足夠，建議納入公托、公幼。

都發局指出，潭3、潭4公墓現況地目為農業區，目前正進行豐潭雅神都市計畫通盤檢討，因應地方需求針對潭4公墓變更為機關用地及公園用地，若有公托、公幼、活動中心、日照等需求，建議提出納入通盤檢討或個案變更進行研議。

社會局及衛生局均表示，設置公托、公幼，鄰避距離及聯外道路均無法符合相關規範。衛生局則提醒，日照中心每人至少提供6.6平方公尺活動面積，且規畫獨立出入口，未來將輔導委託單位符合相關規範。