為持續優化民間投資參與公共建設環境，並配合實務作業檢討，財政部擬具促進民間參與公共建設法部分條文修正草案，在朝野立委共識下，周五經立法院第10屆第6會期第10次會議三讀通過，將俟總統公布後施行。

財政部表示，十分感謝朝野立委在修法過程給予的支持及指導，本次促參法修法主要包含三大方向，擴大民間參與公共建設類別、增訂政府有償取得公共服務及新增履約爭議調解機制，期望能透過本次修法擴大民間參與公共建設能量。

財政部進一步說明此次通過的修法條文，主要目的配合國家政策發展需要及提高民間參與誘因，新增影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施及數位建設為適用促參法公共建設類別；為引進多元民間參與模式與國際接軌，增訂政府有償取得公共服務機制，得由主辦機關於營運期間購買公共服務以降低投資風險；另新增履約爭議調解機制，由財政部設置履約爭議調解會，以提升訴訟外之履約爭議解決機制效率。

促參法自89年施行迄今22年，已有高達1538件促參案件簽約，成功引進民間資金超過新台幣9239億元投入公共建設，分別在食、醫、住、行、育、樂等各領域提供了優質公共服務。為持續優化民間投資參與公共建設，財政部啟動「促參20年，促參2.0」修法作業，期待在促參法修正公布後，促參2.0版的促參法正式上路，開啟我國促參領域的新紀元，對於台灣的促參推動，是一個重要的里程碑。