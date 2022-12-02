出貨仍處於低基期，聚陽（1477）2日公布11月合併營收24.62億元，較上月成長1.3％、較去年同期增加9.2％；聚陽預期，最遲明年下半年起，成衣業將可重拾成長動能。

聚陽累計今年1-11月合併營收為296.14億元，較去年同期增加15％。

全球品牌服飾廠多在調整庫存，成衣代工產業第四季景氣待觀察。不過，聚陽10、11月合併營收都比第三季的7、8月衰退有2位數。

年底的感恩節、聖誕節慶銷售季，將是成衣代工廠景氣重要轉折點，在各品牌商都在強化行銷、促銷下，可從銷售成績觀察庫存去化情況。除此之外，成衣業者可以從銷售過程中，分析出明年消費市場流行趨勢，盡速決定產品下單方向及規格。

國內成衣業者普遍觀察到，近來可發現出貨時間大於4個月的核心訂單大幅減少、出貨時間在兩個月內的短急單則是增加的，這應該是品牌客戶積極進行庫存調整，並對熱銷品項下短單試水溫，為明年訂單做準備。

成衣代工廠認為，未來影響成衣產業景氣的關鍵因素應以高通膨、經濟衰退的因素為大，市場估計明年下半年，成衣產業應可重拾成長動能。