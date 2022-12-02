台中市台74線23.7公里處2日中午傳出8台車的連環車禍，造成其中1車駕駛頭和胸口輕挫傷送803國軍台中總醫院治療，幸無生命危險，詳細原因尚待警方進一步釐清。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台74線太原交流道閘道連環車禍 8車追撞1駕駛送醫

台中市台74線23.7公里處2日中午傳出8台車的連環車禍，55歲王男駕駛的小貨車沿台74線快速道路最外側往太平方向行駛，撞上由39歲許男駕駛，於同車道停等欲下太原交流道的小貨車後，再追撞前方同車道停等的6台汽車，造成其中1車駕駛頭和胸口輕挫傷送803國軍台中總醫院治療，幸無生命危險，詳細原因尚待警方進一步釐清。

此案發生於2日中午12時4分，當時王男駕駛著小貨車由潭子沿著台74線快速道路往太平方向行駛，開在最外側的車道欲下太原交流道，疑因未注意車前狀況，先撞上同車道停等、欲下太原交流道的小貨車，進而1車撞1車，共連環追撞前方同樣停等的6台汽車才停止。

此連環車禍造成其中1車駕駛張男頭部和胸口有輕挫傷，送往803國軍台中總醫院治療，幸無生命危險，其餘7位駕駛皆無受傷。經警方調查，8台車輛駕駛經酒測皆為0，無酒駕之嫌，初步研判應為王男未注意前方路況而肇事，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。