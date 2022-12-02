週三歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會議上脫口烏克蘭軍官的死亡人數至少10萬，隨即引發網友討論，官方則火速刪除片段澄清應為「傷亡人數」以應對。澤倫斯基顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)今天罕見公布，戰爭至今約折損1至1.3萬名士兵。

綜合BBC、《衛報》（The Guardian）等外媒報導，先前馮德萊恩疑似口誤，一段「截至目前為止，粗估約有2萬名平民以及10萬名烏克蘭軍官戰死沙場…」引發熱烈討論，隨後官方發布的新聞稿並未出現這段發言，影片也火速被下架，二次編輯後重PO。當時包括烏國武裝部隊和總統發言人紛紛以「軍隊傷亡資料是機密」、「將交由特定人員公布」來回應。

自2月開戰至今，俄烏雙方都不願公布詳細傷亡數字。如今烏克蘭總統顧問波多利雅科罕見發聲，稱「官方評估死亡人數總計約1萬至1.3萬，尤以平民占多數…」報導指出，這是自8月烏軍高層表示近9千名士兵陣亡後，首次更新數字。

他進一步補充，總統澤倫斯基將在適當時機公開數據。至於俄軍方面，折損多達10萬名士兵，另有10萬至15萬人員傷亡或失蹤；BBC在俄羅斯的服務處則證實，截至目前，俄軍死亡約9,311人，但確切數字可能超過1.8萬。