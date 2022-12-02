大陸商務部11月30日在官方網站發佈公告，從當日開始，對原產於台灣的聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。聚碳酸酯可用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。

大陸商務部稱，2022年10月8日，該部收到聊城魯西聚碳酸酯有限公司、寧波浙鐵大風化工有限公司、四川中藍國塑新材料科技有限公司、濮陽市盛通聚源新材料有限公司和萬華化學集團股份有限公司（以下稱申請人）代表大陸聚碳酸酯產業正式提交的反傾銷調查申請。

根據申請人提供的證據和大陸商務部的初步審查，申請人及支持申請企業聚碳酸酯合計產量在2018年、2019年、2020年和2021年佔同期大陸同類產品總產量的50％以上，符合《中華人民共和國反傾銷條例》第11條和第13條有關大陸產業提出反傾銷調查申請的規定。

公告稱，本次調查確定的傾銷調查期為2021年7月1日至2022年6月30日，產業損害調查期為2018年1月1日至2022年6月30日。