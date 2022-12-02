南投縣府觀光處充實合歡山暗空公園軟硬體設施，推出鳶峰星空劇場。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

《尋找守護星-星獸傳奇》主角是一個夢想成為太空人的孩子，所歷經奇幻冒險的故事。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府觀光處充實合歡山暗空公園軟硬體設施，與工業技術研究院合作建置鳶峰星空劇場，首部曲《尋找守護星-星獸傳奇》，將於10日、11日提供10個場次免費口碑場體驗，2日中午12時起開放民眾至「南投好好玩」網站預約登記，「免費名額僅200人，要搶要快」。

合歡山暗空公園位於海拔2750公尺高的鳶峰，擁有國際暗天協會認證的場域，為了將鳶峰夜空天文美景的感動，傳達給白天來造訪的遊客，縣府觀光處攜手工研院打造「鳶峰星空劇場」，首部曲為《尋找守護星-星獸傳奇》。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，星空劇場建置球型屏幕，除了可做星象儀使用，充實當地天文導覽資源以外，團隊歷經半年以上的考察、文化溯源，推出星空劇場《尋找守護星-星獸傳奇》，由知名動畫導演呂綵庭，以動畫形式呈現合歡山日夜美景；音樂製作人曾仁義協助編寫劇場音樂，藝人于子育協助配音。

《尋找守護星-星獸傳奇》故事主角是一個夢想成為太空人的孩子，他在篝火旁聽著爺爺成為獵人的故事，跟著他歷經奇幻冒險，一起尋找神秘的星獸。遊客觀賞完星空劇場，將可獲得一個獨一無二的紀念卡片。

縣府指出，星空劇場《尋找守護星-星獸傳奇》即日起開放線上預約（https://nantou.welcometw.com/tour/a1Pv），每場次開放20人，僅保留少數名額供現場民眾候補，10日、11日共提供10場次免費口碑場，由於鳶峰停車場空間有限，請預約到免費口碑場遊客將車輛停放於翠峰停車場，搭乘接駁車前往鳶峰。