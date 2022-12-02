國民黨推派北市議員王鴻薇出戰北市第3選區（中山、北松山）立委補選，不少人以為王鴻薇若選上或未就職，北市議員第三選區（松山、信義區）的「落選頭」吳崢能遞補。吳崢今發文吐心聲，解釋若王鴻薇選上，該選區從上屆的10名議員減少到8名議員，不會遞補也不會補選，他批評王鴻薇不值得市民託付更大的責任。

吳崢撰文指出，今天上午持續到中崙市場進行謝票，感謝鄉親的支持。沒想到沿路許多支持者都來關心，詢問如果王鴻薇選上立委，是不是他就可以遞補了？直到現在辦公室也都陸續接到民眾詢問的電話。

吳崢指出，老實說，看到今天新聞的發展，自己的內心充滿訝異，王鴻薇不是兩天前才斬釘截鐵的說，自己不會參加立委補選嗎？怎麼短短的時間就變了，轉彎轉的這麼快？

吳崢表示，更令人難以接受的是，剛剛當選，大家謝票都還沒謝完，居然有人這時候就公然表示自己不想當市議員了，想去立法院當立委，連就職都不知道會不會去，這不是擺明背棄對選民的承諾嗎？怎麼有人會這麼輕視，這麼不把市民、市議會放在眼裡呢？

吳崢說，許多支持他的朋友，上個周末才剛剛歷經開票的失落，這時候感覺似乎看到一線轉機，紛紛來問他有沒有可能遞補。

吳崢表示，「選舉的結果令人難受，我必須再次向大家抱歉，很抱歉沒能讓大家的期待實現。」但這就是民主制度的可貴之處，我們在過程中盡全力與對手公開、光明的競爭，對結果我們也坦然接受。不足之處，檢討、改進、下次再來，這就是民主的精神。

吳崢直言，「但我不能接受的是，歷時一年、耗費大量社會資源的選舉剛剛結束，人民剛剛選出未來四年的代表，卻有人連就職都還沒就職，就已經在求職找下一份工作。把個人的利益、政黨的利益放在市民的信任與託付之上。」

他批評，這樣把政治利益當成逐水草而居的機會主義者，我認為不值得市民託付更大的責任，也由衷不希望中山、北松山的市民，選出這樣的人做立法委員。

吳崢說，再者，根據《選罷法》74條，只有當議員當選人被法院判決當選無效或是褫奪公權的時候，才會由落選人依得票高低遞補。如果當選人未就任或辭職，那麼該席次將直接出缺。

吳崢表示，也就是說，如果王鴻薇真的選上立委，那麼松山信義就會直接再少一席議員，從上屆的10名議員減少到剩下8名議員，不會遞補也不會另行舉辦補選。

吳崢強調，政治立場大家各有不同，但無論什麼黨派、什麼統獨意識形態，既然當選了，就該在位子上好好做事，履行對市民的承諾與義務。

吳崢表示，台北市目前大約每4萬名市民會選出1席市議員做民意代表，來替大家審查預算、辦理地方會勘、處理陳情案等服務。松山信義區因為人口外移，今年總人數剛剛跌破40萬人，市議員應選名額也由上屆的10席減為9席，各議員的服務量能本來就已經吃緊，如果再有人落跑，這樣的情況只會雪上加霜。

吳崢表示，王鴻薇在這次競選過程中，以「最好的選擇」作為競選主軸，並在後期祭出「搶救」攻勢，大聲向選民呼籲集中選票搶救她，把她留在議會。「如果一選上人就消失了，這樣算是最好的選擇嗎？如果根本無心留在議會，早就志不在此，那為什麼要號召選民搶救，把妳留在議會呢？到底把對選民的承諾當成什麼呢？」