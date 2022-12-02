國際知名信評機構穆迪公司表示，由於房地產行業持續低迷和經濟放緩，中國金融體系穩定性面臨的風險正在上升，這使得中國地方性的小型銀行在經濟衰退中更加脆弱。

《路透》報導說，在北京努力控制開發商的過度借貸之後，今年中國房地產行業成長大幅放緩。金融體系的壓力導致房地產投資、銷售和價格下跌，同時也出現越來越多的債券違約。

穆迪在一份研究報告中表示：「一些保護金融體系的緩沖作用正在受到侵蝕，如果房地產市場持續低迷，將會構成金融風險。」報導還說，需求低迷使房地產行業的前景持負面的看法。

報告指出，「在房地產行業收縮和中國經濟放緩的情況下，中國金融體系穩定性的風險正在上升。」

北京最近幾週增加了對房地產業流動性的支持，房地產業佔中國1/4經濟規模，一直都是GDP增長極重要的驅動力量。

報導指出，大陸多家大型商業銀行近期提供房地產開發商至少1620億美元的新信貸，但是穆迪認為，中國的新政策可以緩解融資壓力，但需要一段時間才會產生效果。

穆迪副總裁兼資深信貸主管表示，「儘管當局繼續擁有防止系統性金融危機的工具，但其中一些緩沖作用正在減弱，如果房地產市場持續低迷，可能會帶來風險。」儘管中國銀行系統整體實力強勁，但小型銀行卻相當脆弱，更容易受到房地產行業的風險影響。

報告補充說，雖然中國銀行對房地產行業風險的直接敞口有限，但它們的間接敞口更大，包括向房地產行業供應鏈上的行業提供貸款和抵押品貶值。房地產行業風險也影響銀行資產質量，分析師預計，未來幾個月銀行業房地產貸款不良率將保持在高位。