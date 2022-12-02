美股漲多回檔，台股2日開低收低失守「萬五」，外資跟著縮手轉為賣超，但國際美元指數續挫，新台幣升勢延續，上演股匯不同調，終場收在30.605元兌1美元，創三個月新高，升值2.8分，已連四個交易日收漲，台北外匯經紀公司成交量12.11億美元。

新台幣同步收周線，本周累計勁揚3角或0.98％，周線連三漲。外匯交易員表示，聯準會（Fed）主鮑爾放鴿，卻有Fed官員又出面發言喊鷹，澆熄市場樂觀情緒，國際美元指數及美債殖利率續跌，美股無所適從下，四大指數除那斯達克指數外全部收黑，台股跟著回檔整理，護國神山台積電領跌，最後小跌42點至14,970點，「萬五」得而復失，但新台幣升勢延續，與股市脫鉤，盤中再闖過30.6元，最高來到30.545元。

外匯交易員指出，市場進入消化Fed又鴿又鷹訊息，靜待多空沈澱，外資也暫陷入觀望，僅微幅賣超台股0.5億元，且在匯市進出不明顯，但新台幣因美元走弱而續攻，最後老大（央行）出手加重，收回部份升幅，力守30.6元價位。短線先看美國非農就業數據表現，及接下來的發布的11月通膨結果，將直接影響外資進出，及新台幣能否進一步升破30.5元關卡。