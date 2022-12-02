大陸1名女子挺著肚子要從澳門經廣東珠海拱北欲入境時，遭眼尖海關人員發現有異，於是將女子攔下詢問，該女遭攔下時神情有些慌張，表示自己「懷孕5、6個月」，但海關人員看著女子肚子大到感覺要生了，不可能只有5、6個月，於是要求女子受檢，沒想到，女子穿著假孕婦肉胎裝，也從肉胎裝裡面搜出202塊CPU與9支手機。

綜合陸媒報導，日前有名挺著大肚的孕婦，要從澳門經廣東珠海拱北欲入境大陸時，遭海關人員發現該女腹部隆起異常，於是向前詢問，但該孕婦卻稱聲自己已懷孕5至6個月，但海關人員認為該女肚子看起來很大，像是已經準備要生了。

後來經工作人員檢查，該女穿著假孕肚裝，工作人員拆掉後，在從假體內發現用透明膠帶綁著CPU與手機，經人員經查，一共有202塊CPU與9支手機。

有女子挺著肚子入境，遭海關人員察覺有異，於是將她攔下檢查，沒想到竟搜出202塊CPU與9支手機。（翻攝自微博）

據報導指出，挺孕肚裝女子疑似遭攔查時，呈現慌張神情，又稱自己的肚子有5至6個月，而海關人員懷疑5至6個月的肚子不會這麼大，因此才攔下女子詢問，不過，相關人員也透露，通常為了保障孕婦與肚中胎兒健康安全，不會強制孕婦過安檢門，而女子疑似想要鑽漏洞，利用孕婦身分走私。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「少裝一點還能蒙混過去，這麼大的肚子怎麼可能走得這麼快」、「這麼大的肚子，走路都會兩手捧著，為了防止碰撞，也有很多人會一守護著，不會這麼輕鬆通過」、「做點功課不行嗎？孕婦5、6個月，誰家肚子這麼大」、「假懷孕幾個月都不知道，活該被查」、「哈哈，沒懷過孕，沒經驗」、「這走路方式一點都不向孕婦」。