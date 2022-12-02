桃園市長鄭文燦台大碩士論文涉嫌抄襲，今天(2日)傳出校方已做出審定，認定抄襲情節重大，撤銷其碩士資格，鄭文燦本人稍早表示論文確實引述有瑕疵，願意道歉，但重申已在學倫會說明過，沒有抄襲動機，對此台大也正式做出回應。

以下為聲明全文：

關於臺大碩士鄭姓畢業生論文涉及抄襲的學術倫理案，臺大表示，教務處於10月4日接獲具名檢舉函，具體提出鄭生的碩士論文涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

社科院完成審定作業後，已將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。經教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，教務處同意審定書的報告內容及建議。本校並已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。

臺大重申，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，臺大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。

至於有關本校陳明通教授的相關調查，現仍依學校程序調查中，尚無結果。