美國饒舌巨星「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，更名為Ye）2014年和名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）結婚，兩人結婚7年，2021年對外宣布離婚，但遲遲未辦理好相關手續，如今傳出2人已經達成協議離婚，肯伊威斯特需每個月支付20萬美金（約台幣616萬元）作為孩子的撫養費，並共同撫養孩子，不過他近日又突然提起前妻，暗示女方曾被抓到有不正當關係。

肯伊威斯特與金卡戴珊2012年擦出愛火，當時金卡戴珊受邀參加肯伊威斯特在巴黎舉辦的時裝秀，男方當時開玩笑：「我是為了得到和你約會的機會，才舉辦這一場時裝秀的。」熱烈的追求攻勢讓金卡戴珊迅速淪陷，兩人交往2年後步入婚姻，成為演藝圈知名的明星夫妻檔，婚後共育有4個孩子，肯伊威斯特一度被冠上「寵妻狂魔」的封號，不過2021年女方提出離婚，雙方仍維持友好關係。

肯爺透露抓到金卡戴珊與球星保羅有私交。（圖／翻攝自Twitter）

據外媒《TMZ》報導，兩人如今總算達成共識，根據婚前協議雙方均放棄配偶贍養費，並且決定共同監護4個孩子，男方每個月將支付20萬美金（約台幣616萬元）給金卡戴珊，做為撫養孩子的費用，為這段7年的婚姻劃下句點。不過才傳出和平分手沒多久，肯伊威斯特2日在推特上發文：「在離開這裡之前，就讓我再多說一件事吧！我『抓到』這個人跟金卡戴珊。晚安」，附圖是籃球明星克里斯保羅（Chris Paul），似乎暗示金卡戴珊和克里斯保羅有不正當的關係。

肯爺爆料後帳號再度被封。（圖／翻攝自Twitter）

事後，肯伊威斯特的帳號再度遭到封鎖，而被指控的金卡戴珊和克里斯保羅都沒有針對此事做出回應。