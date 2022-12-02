11月25日，首屆海峽兩岸DS數位藝術獎於台北、北京、上海、成都、大連等地同步展開總決審，首屆參賽作品2513件，初審由全球100位大評審團在線上進行，計選出100件入圍作品、總決審由15位來自北京、上海、成都、大連、台灣等地的評委進行評審，最終選出全場最大獎1名、2件金、2件銀、2件銅、及十強作品。

DS全球數位藝術節決審評委認真審視作品。（圖／DS數位藝術獎執委會提供）

本次大獎，在各項獎項的角逐中，評委們的辯論和看法十分有看點。多數評審認為本屆參賽作品除了量的成長，質也有不錯的表現。評審團主席龍杰琦表示，數位藝術作品的內容，難能可貴的是讓傳統與技術的相互融合，而好的藝術作品則是透過數位技術給予傳統藝術一個新的生命，亦或是有不同的觀點給與到用戶，讓用戶能與作品主動產生互動，應該是未來發展的方向，而大賽評審天與空創辦人楊燁忻則提到，在元宇宙的時代，人類的文明，可以透過數字技術，得以傳承創新和永續，這將帶給人類很多的思考與啟發，海峽兩岸DS數位藝術獎將於12月15日-18日於成都世紀城新國際會展中心舉辦DS數字藝術優秀作品展。並於12月16日下午舉辦元宇宙數字創意峰會暨頒獎典禮，峰會現場將邀請兩岸知名元宇宙產業專家學者及本屆數位藝術得獎者一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！