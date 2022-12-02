交通部為提升澎湖港觀光旅遊品質及促進澎湖發展海洋觀光相關產業，規劃由政府與民間相互合作，預計明年第一季重新推動「金龍頭灣區」招商開發，共同打造澎湖港國際級觀光休憩水岸廊帶。

「金龍頭灣區」位置鄰近澎湖海運門戶馬公港及市區商業街區，接臨海岸沙灘觀光資源，周邊更有國定古蹟金龜頭?台及篤行十村、莒光新村、順承門、觀音亭等豐富歷史人文觀光資產，為澎湖地區獨有兼具市區商業、歷史文化、海岸觀光及港運商務等多元性開發地點，配合未來觀光需求及港市整體發展願景，規劃將「金龍頭灣區」打造成為兼具海陸轉運及國際觀光品質的觀光水岸濱灣園區。

高雄港務分公司表示，該案整體開發面積為6.28公頃，其中包括2.99公頃水域空間，基地可開發作為旅宿、餐飲、市集、海上遊憩等營運項目。

高雄港務分公司表示，為鼓勵業者進駐投資意願，交通部將先投入經費辦理本案公共基礎建設，修建現有歷史建物、廠房、碼頭及道路等設施，預計113年第四季完成後可交付業者進行室內裝修及營運設施設置。

配合鄰近的馬公港區郵輪碼頭延建工程預計於112年底完成後可到靠7.5萬噸郵輪，以及113年底陸續完成新建旅運中心、港埠大樓客運空間優化等重大工程計畫，將提升郵輪旅遊品質，並增加遊客便利性，投資業者可結合本基地所具有交通水路轉運功能、歷史建築文化氛圍及沙灘水岸元素等特色發展多元觀光資源，將可帶動整體開發效益及觀光產值。

高雄港務分公司同時表示，該開發案招商招標作業，雖潛在業者考量疫情衝擊影響現階段暫保持觀望態度，然為了解各界對於本開發案規劃意見，將徵詢蒐集市場業者意見以評估招商條件，預計明年第一季重新啟動本案公開招商作業，歡迎有投資意願之業者對於本案有任何意見踴躍提出，作為研擬招商方案之參考。