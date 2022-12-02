排灣族許春美以及設計師簡國彥服裝展演。（主辦單位提供）

排灣族陳利友妹以及設計師周裕穎服裝展演。（主辦單位提供）

凱渥模特兒黃珮琪身穿陳利友妹國寶老師作品。（主辦單位提供）

凱渥藝人陳萱身穿尤瑪達陸國寶老師作品。（主辦單位提供）

葛瑪蘭族嚴玉英以及設計師陳劭彥服裝展演。（主辦單位提供）

模特兒們與國寶老師於南美館前展演精彩作品。（主辦單位提供）

賽德克族張鳳英以及設計師趙之逸服裝展演。（主辦單位提供）

在11月30日舉辦的2022年潮台南暨台南設計週的聯名開幕活動中，凱渥率領20位橫跨時尚以及演藝圈的高人氣陣容一同展演20套由原住民人間國寶工藝師與時尚設計師共同創作出的精彩作品。

由臺南市政府文化局主辦的「2022臺南設計週－歡迎光臨，相遇臺南」，與台南市文化基金會攜手文化部、原住民族委員會、臺南市美術館、文化部文化資產局及國立臺灣史前文化博物館等共同合作的「2022潮臺南－遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」大展，本(30)日聯袂盛大開幕，一同用時尚為題材，帶來精采展覽。開幕現場由崑山科技大學及凱渥團隊領軍動態走秀，以及老台南文化創意一起共同展現在地時尚的設計之美及南美館的建築之美，帶來別出心裁的體驗。

「2022潮臺南」找來資深媒體人、同時也是《ELLE》雜誌前總編輯盧淑芬老師擔綱策展，於南美館2館邀請5位原住民族人間國寶藝師與5位時尚設計師跨界合作展出52套服裝作品，包括「賽德克族藝師張鳳英╳設計師趙之逸」、「噶瑪蘭族藝師嚴玉英╳設計師陳劭彥」、「排灣族藝師許春美╳設計師簡國彥」、「排灣族藝師陳利友妹╳設計師周裕穎」、「泰雅族藝師尤瑪．達陸╳設計師蘇家紘」5組合雙邊的跨界相遇，探索原民國寶工藝的創新可能。

而繼十月「臺北時裝週」開幕秀，凱渥再次受邀率領工作團隊策劃執行本次動態展演。，本次動態展大膽運用了台南美術二館的特殊高低錯落的地景，為現場來賓呈現了在台灣難得一見的戶外時尚風景。

爲了讓南部民衆也能親眼目睹時尚盛典，由凱渥超模洪曉蕾、林亞蔓領軍凱渥名模們一同演繹本次潮臺南靜態展展出的其中20套精彩作品，同時也邀請崑山科大時尚系學生新秀共同演出。其中包括參與首部戲劇作品就入圍金馬獎的演藝新秀黃珮、而凱渥藝人陳萱則是穿上了典藏於國立臺灣史前博物館的傳統泰雅婚禮服裝。除了下午記者會之外，崑山科技大學更是重磅支持一場加碼場，期待更多貴賓能欣賞到在落日黃昏下台南美術二館由模特兒們踏著優美的步伐，一同展現與平日展演迥然不同的美妙觀景。

「2022潮臺南－遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」大展於即日起至112年2月5日於臺南市美術館2館K、L、M展間展出；「2022臺南設計週－歡迎光臨，相遇臺南」即日起至12月14日展出，歡迎至愛國婦人會館欣賞。