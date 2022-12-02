九合一選舉落幕，因立委蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。入口網站「Yahoo奇摩」今天(2日)起針對「你看好誰當選台北市第三選區立委補選？」進行網路民調，截至晚上5點30分，已逾8800名網友投票，高達75.9％的網友認為王鴻薇會當選，僅有17.1% 的網友認為吳怡農會當選。

入口網站「Yahoo奇摩」今(2日)起針對「你看好誰當選台北市第三選區立委補選？」進行網路民調，截至晚上5點30分，已有逾8800名的網友投票。高達75.9％的網友認為王鴻薇會當選，17.1%的網友則認為吳怡農會當選；7.0%表示不知道／沒意見。

另外，嘉義市長因重行選舉將在18日投票，該民調也針對「你看好誰當選嘉義市長？」有80.0%網友認為尋求連任的國民黨黃敏惠會當選， 8.5%的網友則支持民進黨李俊俋，1.3%網友選「無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，無黨籍陳泰山0.2%，無黨籍鄭凱升0.3%；9.7%則表示不知道／沒意見。