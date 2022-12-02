38歲更生人簡碧燕過去因槍殺家暴男友而被判14年有期徒刑，在獄中創作300首歌抒發心情，意外發現自身的創作天賦，重生為才女。近日她在節目透露，服刑期間被獄中男主管追求，發生關係後才知道對方只是貪圖她的美色，且把女監獄當作「選妃後宮」。簡碧燕憤而檢舉，想不到男主管靠著背景洗白，根本不痛不癢。

簡碧燕在節目《命運好好玩》回憶，當時在看守所時認識一位名籍股的男主管，「光看他的眼神，我就知道他對我有意思」，果然不出所料，男主管經常找機會聊天，直到簡碧燕準備離開看守所，還特地支開所有人，獨自幫她做資料又遞一封親筆信，承諾會陪伴簡碧燕走過漫長的囚涯，讓她感動到落淚。

簡碧燕坐牢期間，男主管都有信守承諾經常寫信，簡碧燕便趁著申請外役監時，把握機會跟男主管約會，第二次兩人發生性行為後，男主管的態度變得沒那麼體貼，甚至有點大男人主義，簡碧燕形容那種感覺像是：「你要跟我在一起就在一起，不要在一起就不要，反正他覺得我已經得到你了」。

簡碧燕後來打聽男主管的風評，得知對方原來是個玩咖，曾特地請假載期滿的女生到汽車旅館，也搞大另一名女受刑人的肚子，「還生下來在監生產」。簡碧燕鼓勵這兩名女生一起舉報男主管，卻被打槍，原來前科累累的她們已被親友放棄，只要有人願意關心，就會非常感謝，不會計較身體被占便宜。

簡碧燕獨自舉報後，男主管雖被記兩支小過、轉調到宜蘭監獄，但因為女友家裡有背景，獲得平調大學的機會，等於投訴無效。