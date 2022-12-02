一甩疫情陰霾，東吳國際超級馬拉松將在本周末重磅回歸，今年共有總共有來自6國31名超級馬拉松好手參賽。2日下午舉辦記者會，除了重量級的超馬選手，包括東森主播王淑麗和中信兄弟王威晨、王政順也都現身記者會響應，睽違兩年，東吳國際馬拉松重新啟動，還背負了綠色賽事的使命，是兼顧運動與永續發展的全球零碳首發場！

在男子選手方面，波蘭選手皮歐特羅斯基安杰堪稱是本次超馬最閃耀的新星，他在今年歐洲錦標賽跑出了301.8公里的絕佳成績，創下人類史上第三位24小時突破300公里紀錄的驚人紀錄，而他不諱言，這次最關注的選手就是來自日本的石川佳彥，石川佳彥是當代亞洲超馬領域最強選手，也曾拿下東吳超馬2017以及2019年的冠軍，表現相當穩健。

記者會上石川佳彥受訪時也表示，自己最關注的選手正是來自波蘭的安杰，安杰日前創下了驚人的紀錄，讓他很期待在賽道上與安杰交手，事實上兩人在記者會上，不時比手畫腳咬耳朵，頗有英雄惜英雄的意味。

女子組方面，阿雷克珊德拉尼溫絲卡是波蘭超馬國家代表隊的成員，同樣來自波蘭的馬爾戈扎塔帕茲達波佐斯卡也曾跑出24小時260公里的成績，刷新波蘭國家紀錄以及新歐洲紀錄，兩位波蘭名將實力驚人，再加上日本二位好手兼松藍子和楠瀬祐子，實力都超過國際級24小時跑超過224公里的標準，今年大會達到金牌賽事的目標希望相當濃厚。

另外，明年將在台灣舉辦的世界杯，東吳賽將作為選拔依據，國內選手將在場上相互較勁爭奪前6名席位，勢必激盪出最佳表現。而超馬教父郭豐州，融入溫布頓網球元素，為東吳國際超馬打造純銀的冠軍獎盃，刻上歷屆超馬冠軍的名字，也立下全新傳統。

為了提前適應台灣濕熱的氣候，皮歐特羅斯基安杰這次特別提早兩周來台進行訓練，不管是飄雨或是頂著31度的豔陽，東吳大學的彩虹跑道上，不時可以看見安杰努力的身影，有趣的是如此自律的選手，放風時也難抵擋台灣美食的誘惑，安杰品嚐了包括麻婆豆腐、三杯雞、五更腸旺、韓式炸熱狗等等，短暫化身美食家，他表示最喜歡台式海鮮炒麵，因為海鮮與麵的組合在波蘭不常見，感覺新奇又好吃！還有台灣的烏梅汁，讓安杰直呼想再喝一次，他說烏梅汁的煙燻味，讓他想起耶誕節和家人一起喝的冷湯十分對味。