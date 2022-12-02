2022第13屆亞洲盃國際錦鯉品評會，3日、4日在新竹縣政府前廣場登場。（邱立雅攝）

新竹縣政府、中華愛鯉協會及ZNZ全日本愛鱗會台灣地區聯合主辦2022第13屆亞洲盃國際錦鯉品評會，本周末3日、4日在新竹縣政府前廣場登場，在來自各地的愛鯉人熱烈參與下，參賽錦鯉數高達800尾，為歷年之冠，競爭激烈。為讓更多愛好者精進並互相切磋，主辦單位也邀請日本飼料廠商以及鯉師舉辦錦鯉研修座談會。

新竹縣長楊文科表示，每當看到縣府廣場擺滿水槽，就知道欣賞錦鯉的機會來了，亞洲盃國際錦鯉品評會每6年舉辦1輪，邀請來自亞洲區會員國20位具有國際公認審查資格的審查員，展開錦鯉評比，並開放民眾參觀，歡迎鄉親來欣賞國際級的比賽。

中華愛鯉協會李孟哲理事長表示，隨著邊境解封後，本次台灣舉辦第13屆亞洲盃錦鯉大賽，比賽魚區共有15個品種，最小的有15公分國產小錦鯉，到超過90公分且擁有日本純正血統的巨鯉，參賽錦鯉數高逹800尾，光是超過80公分的巨鯉就近百尾，活動除安排高貴錦鯉出品（審查）、研討會議及頒獎外，也開放民眾參觀，同時結合錦鯉養殖月曆等相關產品銷售。

ZNZ全日本愛鱗會台灣地區長洪金文指出，品評會來自各國的審查員都是日本愛鱗會協會會員，該會公認的審查員，至少需要5年以上經驗，並經過嚴格見習、培訓、累積積分等，才能成為審查員，以做出最公平公正的品評。

洪金文說明，錦鯉比賽以錦鯉身長為標準，每5公分為1部別，從15公分以下的迷你組，到85公分以上的超巨鯉組都有，主要分紅白、大正、昭和3大類，50部以下評審標準以質地、模樣為主。50部以上看體型，以身材體型為主，其次看質地、模樣、完成度等。

中華愛鯉協會表示，活動在3日上午10時開幕，審查中與審查區採管制。另外，4日上午9時30分、10時30分、12時30分，也分別提供錦鯉研修、日本飼料商原廠分享會、與鯉師的對談共3場免費錦鯉講座。