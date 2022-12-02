佩甄今天出席酵素代言活動。（瑞美公關提供）

「台灣好媳婦」佩甄日前與小禎等好友到韓國旅遊，她今（2日）出席「NMN酵素之王30000」新品記者會時，表示5天4夜花費全由老公買單，出去也刷他副卡，還在機場買了個愛馬仕包，毫不手軟，放閃說：「他想讓我開心的心意，我完全可以感受得到。」

佩甄和醫生老公王祚軒結婚13年，老公近年在大陸發展醫美事業，經常搭機往返兩地，她之前深夜直播泣訴老公不陪伴。今談到此事，佩甄稱當天女性賀爾蒙作祟，情緒起伏大，被媒體放大解讀，讓她學到：「有任何不開心應該找朋友聊，不是對直播聊。」強調夫妻感情沒生變，「他一直對我很好。」但坦言事發後，老公對她更加關心。

她前幾天還在臉書曬出夫妻「床照」，躺得雖然不是汪小菲心心念念的床墊界勞斯萊斯，「也是很好的床墊，很喜歡。」因老公付帳，不清楚價錢，還不忘趁機宣揚婚姻保鮮之道，「要常滾床單、常泡湯、泡澡，加一點米酒，全身熱起來很舒服。」

她說老公現在在台灣，大年初五全家會到廣島旅行，笑指自己很賊228又訂大阪行，似乎捨不得老公太早回大陸，「所以老公應該3月多才會回去，時間若允許也會跟他一起過去。」因為佩甄工作較能自由安排，所以未來會周末去陪老公，平日回台灣。