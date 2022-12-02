休旅車車頭「插著」分向號誌桿在台74線行駛，後來事發影片曝光，休旅車在台中市環中路二段上匝道時失控衝向護欄，車頭卡進護欄後再倒退。（翻攝自記者爆料網）

休旅車車頭「插著」分向號誌桿在台74線行駛，後來事發影片曝光，休旅車在台中市環中路二段上匝道時失控衝向護欄，車頭卡進護欄後再倒退。（翻攝自記者爆料網）

一輛休旅車日前被直擊車頭「插著」一支分向號誌桿在台74線行駛，引發討論，後來事發影片曝光，休旅車在台中市環中路二段上匝道時，突失控衝向護欄，車頭卡進護欄後再倒退，導致號誌桿「被帶走」，而駕駛還逕自開走，事後到警局說明當時因陽光刺目才發生自撞，後來就帶著號誌桿一路開回彰化家中。

先前有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享一段行車紀錄器畫面，影片中一輛鐵灰色休旅車奔馳在台74快速道路上，車頭卻插著一支「分路號誌桿」，引擎蓋疑似遭些微掀起，號誌桿就直立在車頭偏左側，離譜狀況被民眾拍下PO上網，引發網友熱議，記者爆料網轉發影片。

之後該休旅車的事發影片曝光，只見休旅車突然衝向台中市環中路二段上匝道的護欄，車頭直接卡進護欄內，些微變形，車輛之後倒退時，分路號誌桿就直接卡進引擎蓋內，而駕駛還逕自上匝道；警方表示已接獲民眾通報，將到場了解並重設分向號誌桿，休旅車因危險駕駛，最高可開罰2萬4千元。

該網友發文稱「XXXX車主你還好嗎？警示牌被你撞著開，難道你在觀落陰嗎？」其他網友們也看傻眼，紛紛留言「太神啦」、「移動式警示牌，比移動式神主牌還猛」、「反正都要賠錢，不帶點東西回去紀念那可不行」、「最新型移動式指示牌，建議龜車路隊長也要有一支110公里的。」