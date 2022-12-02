鄭人碩在《我是自願讓他殺了我》中飾演刑警周行。（七十六號原子提供）

鄭人碩憑著《我是自願讓他殺了我》奪得「2022 ContentAsia Awards 亞洲影視內容大獎」亞洲最佳男主角獎後，1日再於「2022 Asian Televison Awards亞洲電視大獎」奪下的亞洲男主角獎項，喜獲男主雙冠王肯定。

鄭人碩又驚又喜，開心表示此次得獎有著與眾不同的意義，「這次領獎感覺非常奇妙，因為我小時候第一次出國，就是跟父母來到菲律賓。長大後父母不在了，我再次造訪菲律賓時，就是這次拿獎的時候，所以這個獎對我來說意義非凡。」

其實鄭人碩早在2018年便曾憑藉迷你劇集《薛丁格的貓》拿下「2018 Asian Televison Awards亞洲電視大獎」男主角獎，今年以《我是自願讓他殺了我》在亞洲電視大獎二度封帝，鄭人碩：「很謝謝亞洲電視大獎再次給我最佳男主角獎的肯定，我很榮幸能跟這麼多優秀的演員一起入圍，也非常感謝全體工作團隊，有他們才有這部戲。」

鄭人碩於《我是自願讓他殺了我》中飾演男主角刑警「周行」，身為全劇唯一什麼都不知道的角色，他笑說這個設定正是挑戰最大的地方，「我明明很清楚劇本走向跟角色發展，但一開機卻要全部丟掉，讓自己完全抽離什麼都不知道，這是最困難的。」

他更透露自己拍攝時一度怕自己太過入戲走不出來，覺得要讓自己把壓力釋放出來，所以一下戲就勁量讓自己放鬆、開玩笑，好讓角色與個人狀態可以完全切割。

七十六號原子電視電影《我是自願讓他殺了我》，由鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌、余晉等人主演，劇情講述刑警周行在追查人死亡真相、抽絲剝繭的過程中，發現女友留下的重重謎團，甚至發現她的真實身份另有其人！？《我是自願讓他殺了我》現於衛視電影台與Disney＋獨家播出。