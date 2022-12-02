受到全球通膨、大陸風控及俄烏戰爭影響，第三季消費性市場大幅修正，在市場前景不明、供應鏈累積大量庫存的狀況下，台虹（8039）為降低風險，已著手調降產能利用率，期望可以儘速讓今年第三季仍處在相對高檔的22億元存貨有效去化。

台虹因現處於發行員工認股權期間，依規定不能出具營運成長的預測資料，不過在法說會上談及各產品別明年的表現時，也不諱言，消費性產品明年考驗仍在。

其中率先走弱的手機市場，明年第二季底就有望觸底反彈，惟力道仍不強，值得慶幸的是，新材料的滲透率已見到提升，台虹指出，以往新材料以美系客戶用的較多，但現已有其他客戶陸續導入，對材料廠來說，「有加分的效果」。

至於筆電和平板，因疫情紅利已過，明年前景仍看淡，且出貨量恐面臨修正。

穿載裝置部分，明年仍會有不錯的成長力道，主要成長動能來自於健康、健身等利基型的需求，AR/VR明年預估也會持續成長，主要成長力道則來自於品牌新機的上市。

台虹近年持續擴大投資，近四年資本支出都力挺在5億元以上，初估自2019年至今年第三季止，逐年的資本支出依序為8.14、5.67、5.41、8.12億元，其中2019年和今年前三季資本支出之所以高居8億元以上，均是因為有重大投資所致。其中2019年主要是投入如東廠的興建，今年則因有泰國購地支出使然。

台虹指出，泰國廠量產時程暫定落在2024年中，不過後續仍會視營建的過程再做動態調整。