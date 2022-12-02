位於桃園龜山A7的郵政物流中心2日落成啟用，總樓地板面積達近7萬坪，將是全台最大的物流中心、全台首座國際級電商運籌園區，除中華郵政自用外，PChome進駐營運，亦有1.2萬坪面積展開招商，未來園區也將引進各電商進駐，打造電商、郵政及物流產業的聚落園區全區2025年全區完工啟用。

郵政運用數位科技，透過跨境物流電商導入5G、AIOT，營造自動化、數位化、智慧化倉儲，整個郵政物流園區占地17.14公頃，總經費258億元，規劃興建物流中心、資訊中心、北台灣郵件作業中心、營運中心等4棟建築，其中物流中心共有16個倉儲單元，除了1個為中華郵政自用外，PChome租下15個倉儲單元。

交通部長王國材表示，全世界的寄信數量一直在減少，中華郵政每年則約減少1％，因應趨勢，中華郵政由物流方面著手轉型為智慧物流，2014年5月提出郵政物流園區計畫，2018年動工，透過自動化倉儲設備、空橋、輸送帶及通關、檢查等整合流程，縮短郵件處理時效，園區並保留1.2萬坪空間引進物流業者進駐，盼發揮園區更大的使用效益。

桃園市長鄭文燦表示，郵政物流中心為郵政物流園區內第一棟完工的建築，代表桃園成為重要的物流產業基地，可結合桃園近1,800家物流業發展優勢未來台北港及桃園國際機場的跨境物流，透過郵政物流園區智慧化、數位化服務，有助於達成「無接觸經濟」，成為台灣邁向國家數位轉型的重要里程碑。