屏東又爆選舉瑕疵！九如鄉一處投開票所，被民眾爆料少發村長票，直到第10位領票民眾才發現；屏東縣選委會證實消息表示，從開始投票到發現狀況，還沒有投完票選民離開票所內，隨即補發村長票，隨後繼續正常投票作業。

屏縣選委會指出，投票當天早上8點開始投票，有幾位選民入內後，一位婦人領選票時發現少了村長票，現場主任管理員隨即上前了解，因發票工作人員還未將村長票拿上桌面，導致選票少發了村長票。

主任管理員當下暫停發票作業，因為從開始投票到發現狀況，還沒有投完票選民離開票所內，經當下檢查已領票的選民如有少發村長票，但人還在投票所內，隨即補發村長票，隨後繼續正常投票作業。

除此之外，外傳還有民眾已離開投開票所後，再被叫回投票。屏縣選委會說，是有一選民來投票所領票，但工作人員在選舉人名冊上找不到，主任管理員打電話進選務中心查問，結果在選舉人名冊第14頁找到，因該選民人尚在投票所內，並無離開，所以並未有如外界傳聞，選舉人離開投票所後工作人員再叫回投票情事。