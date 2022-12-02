根據吉家網發布第三季季報顯示，房市出現「蛋白翻身、南北翻轉、高價翻臉」三個翻轉現象。全台房價漲勢收斂，六都平均漲幅季微漲3.3％，年漲幅達17.8％，台北市房價則出現5年20季以來首次下跌，雖然季跌幅度僅1.4％不大，業者擔憂，高價市場已出現警訊。

吉家網季報顯示，第三季台北市平均房價為每坪69.1萬元，較上季的每坪68.1萬元，下跌1.4％，成為這波全台房價漲價狂潮中首出現轉折下修的都會區。

吉家網董事長李同榮表示，第三季高價市場受疫情擴散、股市重挫、兩岸緊張局勢三大利空影響最大，台北市首當其衝，台北市房價雖然已越過上波高點，但豪宅市場仍然是套牢重災區，尚未回到原來高點，尤其是第三季受到兩岸緊張局勢影響，資金外流嚴重，高價豪宅市場交易清淡，台北房價漲幅在六都中吊車尾，也是歷年少見。

至於全台各都會區，以桃竹地區季漲幅6.3％首次躍升榜首，凸顯大台北都會擴大人口流入的強勁發展潛力正在發酵中。

李同榮預期，選後從12月開始到明年上半年，房市走勢會呈現交易量回溫，多空拉鋸、建商積極強攻最後一波攻勢，房價視區域與個案表現互有強弱。今年房市呈現價量背離，但房價尚未反轉，明年下半年房價可能會出現房價鬆動現象，明年房市將是「多空拉鋸、詭譎多變」的局勢。

吉家網企劃處長莊文樹分析，六都第三季房價漲幅排行前十名分別是桃園中壢、台南安南、新竹竹北、新市安定、台中東區、台南歸仁、台中后里、台南麻豆。桃園中壢因桃機與綠線交會未來三鐵共構利基吸引外流人口進駐，房價表現異軍突起，長線抗跌，後市仍看好。