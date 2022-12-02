異軍突起。壽險新契約保費今年前十月重摔22％以上，銀行通路及壽險公司業務員業績各衰退32％及12％，但傳統保經代通路卻逆勢成長3.4％，前十月新契約保費756億元，比去年同期還多賣25億元，且保經代通路占新契約保費的占率，亦從之前7％到9％左右，一舉拉升到11％以上。

保險經紀人是代表保戶與保險公司對接，選擇適合保戶的保單，保險代理人則是代表保險公司行銷保單，但由於國內都是保險公司付銷售佣酬，沒有向保戶收費，因此保經與保代角色相近，過去有自家業務員的壽險公司多半不走傳統保經代通路，但近年情況變化，多家壽險公司保經代通占的業績都比自家業務員高很多。

保經代通路今年前十月新契約保費755.78億元，其中保經代在銷售投資型壽險上獨占鰲頭，前十月銷售逾350億元，賣贏所有通路。

前十月保經代通路貢獻新契約保費第一大的公司是安聯人壽，有213億元，去年同期安聯人壽在保經代通路亦是以近216億元，拿下第一大，業績相去不多，且保經代占安聯前十月新契約保費451億元的47％，銀行通路貢獻近151億元保費，占33.5％，安聯人壽自家業務員則貢獻近87億元保費。

在保經代通路拿到保費第二大公司是安達人壽，有149億元，占45％，同時間安達人壽在銀行通路亦有近181億元的業績；安聯與安達人壽都是以投資型保單為主，且前十月新契約保費分居業界第六及第九大。

不止外商壽險力挺保經代通路，全球人壽前十月亦靠保經代拿到近106億元的保費，排名此通路第三大，亦占全球業績近49％；第四是中國人壽，拿到近58億元，第五是新光人壽的近45億元。

不過，壽險公司自家業務員前十月貢獻2,480億元的新契約保費，依舊是傳統保經代的近3.3倍，如國壽業務員前十月新契約保費近700億元，依舊是市場第一大，第二名是富邦人壽的業務員貢獻429億元，第三名是南山人壽的369億元，第四是新壽業務員有264億元，第五大是三商美邦人壽有244億元。

壽險公司自家業務員強項就是銷售健康險，前十月新契約保費逾184億元，居各通路之冠，亦占健康險銷量的62％以上，同時壽險公司業務員前十月亦賣了1,192億元投資型保單，905億元的傳統壽險。