輝創電子與宏碁智通合作推出「智慧自駕停車」解決方案，2日在高雄亞灣5G AIoT實證場域，展示最新的「智駕停車」解決方案，開創國內智慧自動停車駕駛的新里程碑。

國立中山大學南區促進產業發展研究中心，輔導南部車用電子大廠輝創電子公司與宏碁智通合作，研發「智慧自駕停車」解決方案，2日在高雄軟體園區舉辦智駕停車成果展示暨策略合作記者會。

包括經濟部工業局副組長呂正欽、工研院副所長駱韋仲、加工處高軟園區主任林泰安、宏碁智通總經理游明豐輝創電子總經理江世豐、高市府交通局副局長劉建邦、中山大學副校長郭志文、以及中山大學產發中心主任林根煌等多位產官學研的重量級人士出席。

經濟部工業局副組長呂正欽指出，過去看到車輛自動駕駛，只有在YouTube或Google才看得到，但，2日在高軟園區見證「智慧自駕停車」，真是令人雀躍。

呂正欽表示，智慧物聯網晶片整合服務計劃（IISC），就是要透過各種實證，連結ICT產業，為我國晶片產業找到新的動能，在高軟實證的「智慧自駕停車」，只是其中之一，未來希望有更多成功案例，在高雄落地。

中山大學副校長郭志文表示，中山大學產發中心長期以來貼近區域產業需求，輔導企業鏈結場域進行落地驗證，此次透過經濟部工業局、加工處、高雄市政府等中央與地方的支持，建立輝創與宏碁此一智慧場域實證的典範。

郭志文指出，未來將持續攜手經濟部工業局與工研院，加深產官學研間的合作，共同為南部產業與新創應用方案，提供更多進入市場前的驗證機會，創造典範轉移，持續擴散智慧場域實證的正面效益。

中山大學產發中心表示，開車出門，最怕塞車與找車位，由輝創電子與宏碁智通推出的「智慧自駕停車」解決方案，採用輝創電子投入多年打造的無人代客泊車系統，串接宏碁智通停車解決方案，讓使用者透過操作介面以預約的方式，在人下車後，讓車體自動尋找車位停車，並可依需求接駁車主，跳脫既有自動停車輔助、遙控停車輔助、停車場記憶停車等非全自動、不能代替駕駛的限制，真正達到協助車主節省尋覓車位的時間，讓停車更有效率。

中山大學產發中心說，未來，輝創電子將持續強化無人代客泊車系統，以提升精準度並有效對接車廠需求，宏碁資通也將持續優化智慧停車系統，雙方藉由策略合作，加速「智慧自駕停車」解決方案的市場建立。