人夫發現網路直播主老婆小美與小王出遊，在臉書互稱「愛人」、「520」打情罵俏，夫妻離婚後，小美即嫁給小王。不久，人夫竟收到小美生子滿月油飯，查她臉書秀的「媽媽手冊」，發現離婚未滿月，即懷孕4周多，咬定婚內外遇受孕，怒告兩人侵害配偶權求償。女辯生性熱情；醫院認定受孕時間是離異後，法官認為兩人早就逾越男女分際，判賠20萬元，仍可上訴。

人夫指控，小美自2020年下旬就行跡詭異，常與他人出遊，但都閃避不談。經親友告知，他才知小美在同年10月間與小王到南投清境農場遊玩，兩人在臉書打情罵俏，互標示「愛心」、以「520」的「我愛你」暗語及「愛人」等互稱，他質問反被辱罵，兩人在2021年1月7日離婚後，小美即嫁給小王。

不久，人夫收到小美生子的滿月油飯，狐疑查她在臉書秀的「媽媽手冊」，發現她在2021年1月30日產檢竟已懷孕4周又3日，推算認為小美在2020年底或2021年元月間即受孕，怒火中燒。

人夫說，小美把孩子生下來後，還向法院提起確認他與孩子的親子關係不存在訴訟，經法院判決孩子是小美與小王所生，他咬定前妻未離婚即與小王暗通款曲受孕，侵害他的配偶權，提告連帶求償。

小美抗辯，她與小王等多名友人到清境農場遊玩，並非情侶間旅遊，她生性熱情大方，常將「我愛你」掛在嘴邊；而「愛心」符號則是網友經常使用，至於小孩是她離婚後，才與小王受孕所生。

經該產檢醫院函覆表示，按照產檢紀錄及排卵日推算，小美受胎時間可能在2021年1月13日至1月15日期間。法官認為，小美在2020年8月起尚未離婚前，與小王即在臉書頻繁親密對話，互稱「我愛你」或「愛人」，還同遊清境農場，且才離婚1、2周就與小王發生性行為受胎懷孕，認定小美未離婚前即與小王逾越男女交友分際，破壞婚姻導致人夫精神痛苦情節重大，判決連帶賠償撫慰金20萬元。