918震災造成花蓮縣玉里鎮河東地區通往市區的崙天、高寮等大橋崩塌、斷裂，居民得繞道約半個小時，出入相當不便，縣府現勘後，將先搭溪底便道因應。12月起開始施工，估算崙天大橋臨時便道本月底可完工，高寮大橋因缺大尺寸型鋼，已向外縣市鋼構廠訂料，預計明年1月中旬前完工。

建設處長鄧子榆說，強震造成南區鄉鎮崙天、高寮大橋以及玉長大橋受損，但玉長大橋可改道至鄰近的卓富大橋通行，相較之下較無緊急需求，暫不施作便道；另兩座大橋，在汛期前，已與九河局合力先拆除，並向公共工程委員會爭取橋樑重建經費，估算時程崙天約需20個月、高寮28個月。

建設處表示，5月至11月汛期已過，氣候較穩定，縣府自12月起開始施作臨時便道。依據現地地質並配合目前的河道流路及寬度，高寮大橋預計施作10公尺長型鋼便橋1座、30公尺長型鋼便橋2座，崙天大橋則採用10公尺長涵管便橋及20公尺長涵管便橋各1座，便道及便橋寬度均為6公尺，溪底將鋪設混凝土作為臨時路面。

建設處指出，因玉里鎮公所、富里鄉公所災害準備金均已用罄，由縣府協助施作臨時便道，由兩個公所負責後續安全管制，夜間、颱風、大雨等情形禁止通行及設施管理。

此外，918震災造成當地農田隆起、凹陷及田埂毀損，縣府為協助農民盡快復耕，依社會救助辦法，向災區農民說明補助內容，依損壞程度（分級），每公頃最高發給救助修復金10萬元。農業處說，截至11月底，已受理件數玉里鎮165件、富里鄉81件，合計超過1100筆土地、370公頃，提醒農友受理期限至12月20日止，並請當地公所配合協助進行勘查及拍照取證工作。