「New Force南方時尚新勢力—永續時尚在高雄」服飾設計展2日在高雄統一夢時代購物中心8樓時代會館熱鬧開展，活動邀請高市府青年局長張以理、職籃高雄鋼鐵人大將Manny Harris等18位特別嘉賓擔綱走秀嘉賓，展覽期間為期12天 ，活動精彩有趣。

除文化部次長李連權、高市府副祕書長張家興出席站台外，活動也邀請張以理、高雄17直播鋼鐵人職業籃球隊大將Manny Harris與林郅為以及高市府消防局特搜中隊搜救犬隊員與搜救犬等各領域代表擔任走秀嘉賓，每位嘉賓都與高雄在地發展脈絡及日常運作息息相關。

而18位特別嘉賓身穿永續性時尚服裝，展演設計師品牌包括Claudia Wang、DYCTEAM、SYZYGY、oqLiq、PCES、SABRA ANDRE、UUIN、WEAVISM等30套服飾，這些款式的用料來自力鵬、加圖、台灣富綢、旭寬、宏遠、宜新、美立信、集盛、遠東新、福懋等公司研發的科技布料，具特殊機能與超高品質，這些服裝都將於明年正式問市。

李連權表示，希望透過來自各地年輕的設計活力，自高雄出發，串起南北時尚資源，擴散出「New Force南方時尚新勢力」，打造整體共榮的時尚圈，並期許在青年設計師展現國際性設計能力的同時，上游面料廠商願意與設計師們共同合作發展機能永續時尚，甚或策略性投資設計師，開拓東南亞及東北亞市場。