原民刺蔥青香蕉素起士堅果佐覆盆子醬。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

餐桌上擺綻放嬌嫩的花朵與精緻餐具。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄餐旅大學廚藝學院在校內雲天療育農場中，舉辦六感蔬食饗宴，嚴選台灣新興食材從產地到餐桌，製作出一道道「素在好味道」的創新菜色，加上陽光、花朵及精緻餐具襯映下，如置身於米其林法式餐廳中，校長陳敦基校長指出，除培育新素食蔬食廚藝人才，也為下一代、為構築更好的家園，一同起身倡議「構築綠色地球，素我們的責任」。

高雄餐旅大學指出「彈性素食主義」人口在2020年佔全球人口42％，而台灣素食人口高達330萬人，排名世界第2，蔬食人口日益增加，追求健康兼具美味，廚藝學院於2日在校內雲天療育農場，舉辦6感蔬食饗宴。

在暖烘烘的冬陽下，在綠草如茵大地擺上餐桌，擺上綻放嬌嫩的花朵與精緻餐具，如置身於米其林法式餐廳中，開胃飲品令人耳目一新，人工栽種無農藥的人蔘飲品，沁涼舒爽，啜飲後口內充滿清淡微甘的香氣，而這是國內業者自行栽種，安全無毒符合健康養生需求，栽種成功後首次選擇於高餐亮相。

而南台灣盛產的香蕉，整株都可使用入菜，主菜為魚排，頗具創意，結合香蕉花、香蕉、蒔蘿、海藻，佐以荷蘭醬，帶領出味道層次感，不用肉或海鮮，也能端出令人垂涎三尺的美味料理。

廚藝學院院長曾裕琇與餐創中心葉建志老師帶領著「新素味青年主廚群」嚴選台灣新興食材從產地到餐桌，結合智慧農業、食農教育、格外品創價、潔淨飲食、植物肉科技、低碳蔬食及療癒經濟等諸多綠色廚藝元素及趨勢，製作出一道道「素在好味道」的創新菜色，並融入諸多台灣在地特色農創產物。

高餐大校長陳敦基指出：「隨著氣候變遷、碳足跡、綠色永續的議題被提出，身為餐旅龍頭的我們，不僅是料理藝術的創作者，更是綠色永續與永續飲食轉型的操舵手」，也期待藉由這次倡議活動，培育新素食蔬食廚藝人才，拓展以師生為主體的大學社會責任，為下一代、為構築更好的家園，一起起身倡議「構築綠色地球，素我們的責任」。